Dünya ve Ahiret Muvazenesi

Dünya-ahiret dengesi meselesinde
Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:
“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini,
ahireti için dünyasını terk etmeyendir.”
Biz eşref-i mahlukat1 olarak yaratılan insanların sadece dünyaya değil, iki cihana aid mesuliyetlerimiz bulunmaktadır. Ne var ki bu muvazeneyi/ ölçüyü/ dengeyi zaman zaman muhafaza edemediğimiz de vakıadır.
Olması gereken ölçünün farkında olmak ve bu ölçüyü korumak için en önemli dayanağımız ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerdir. Onlar, bizlerin yolunu aydınlatacak, dengeyi kurmamızda yardımcı olacak nurlardır. Şimdi onlara kulak verelim dilerseniz.