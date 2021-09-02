Dünya ve Ahiret Muvazenesi

Dünya-ahiret dengesi meselesinde

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:

“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini,

ahireti için dünyasını terk etmeyendir.”

Biz eşref-i mahlukat1 olarak yaratılan insanların sadece dünyaya değil, iki cihana aid mesuliyetlerimiz bulunmaktadır. Ne var ki bu muvazeneyi/ ölçüyü/ dengeyi zaman zaman muhafaza edemediğimiz de vakıadır.

Olması gereken ölçünün farkında olmak ve bu ölçüyü korumak için en önemli dayanağımız ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerdir. Onlar, bizlerin yolunu aydınlatacak, dengeyi kurmamızda yardımcı olacak nurlardır. Şimdi onlara kulak verelim dilerseniz.