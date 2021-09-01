Saltanat Kayıkları

Padişah ve ailesinin binmesine mahsus olan saltanat kayıklarının en ihtişamlı kısmı saltanatı, gücü ve zenginliği temsil eden köşkleridir. Bu köşkler, ipek ve kadife perdeleri, altın varaklı süslemeleri, oymalı sütunları, geniş ve rahat koltuklarıyla tam anlamıyla minik birer köşk sayılabilirlerdi. Köşk örtülerinin rengi de çok dikkat edilen bir husustur. Kırmızı renk çokça kullanılırdı. Hareme ait kayıkların köşkleri farklı renkte çuha ile kaplanırdı. Sadece sadrazam ve şeyhülislamın kayıkları, padişah alayının dışında olmak üzere yeşil çuhayla kaplanırdı. Haremin ve diğer saray kadınlarının bindiği kayık köşkleri ya tamamen perdelerle kaplı ya da ahşap kafesle çevrili olurdu. Kadınların, saraydan ya da köşkten kayığa binene kadar geçecekleri yerlerin iki tarafına perdelerden adeta bir sokak yapılır, dışarıdan görülmezdi.