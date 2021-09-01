Okumak Üzerine

178.sayı Eğitim Kültür ve Medeniyet SAYILAR
Ali Fuat BA?GİL Yorumlar Kapalı

Okumak, insanlık tarihinin ilk temsilcisi ve ilk Peygamber Hz. Âdem (as) ile başlayan son Peygamber Hz. Muhammed’e (sav) Hıra mağarasında gelen ilk emir ile daha da önem kazanan kıymetli bir fiil.

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca sorduğu “Ben kimim?”, “Neden bu dünyaya geldim?”, “Nereye gidiyorum?” gibi sorulara okuyarak cevap bulmaya çalışmıştır. Bu arayışı Yunus Emre: “Okumaktan murat ne / Kişi Hakkı bilmektir / Çün okudun bilmezsin / Ha bir kuru ekmektir.” diyerek Allah’ı tanımaya vesile olmayan bir okumanın boşa gayret olduğunu ifade etmiştir.

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