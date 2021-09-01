Neyi, Nasıl Okuruz?

Okumak insani olduğunda çok İslamidir. Zira İslam, insaniyet-i kübradır. Kapağa taşıdığımız konuya katkı sağlaması düşüncesiyle Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili tefsirinden Alak Suresi tefsirinden bazı bölümleri buraya aldık.
Kur’an’ın İlk Emri
Kur’ân’ın herhangi bir kısmı okunurken ve hatta herhangi önemli bir işe başlarken diye başlamakta hem her şeyden önce “Rabbinin ismiyle oku” emrinin manasının uygulama, hem de Kur’ân nazmını hiç bozmadan bütün yönleriyle korumak vardır. Bu surelerin bu şekilde Kur’ân’ın (indirilmesinin) bitimine doğru buraya konulmasında şüphesiz ki ilk sırasında anlaşılan manadan fazla bir manası vardır.