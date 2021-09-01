Neyi, Nasıl Okuruz?

Okumak insani olduğunda çok İslamidir. Zira İslam, insaniyet-i kübradır. Kapağa taşıdığımız konuya katkı sağlaması düşüncesiyle Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili tefsirinden Alak Suresi tefsirinden bazı bölümleri buraya aldık.

Kur’an’ın İlk Emri

Kur’ân’ın herhangi bir kısmı oku­nurken ve hatta herhangi önemli bir işe başlarken diye başlamakta hem her şeyden ön­ce “Rabbinin ismiyle oku” em­­rinin manasının uy­gu­la­ma, hem de Kur’ân naz­mını hiç boz­madan bütün yön­leriyle ko­ru­mak vardır. Bu surelerin bu şekilde Kur’ân’ın (indirilme­si­nin) bitimine doğru buraya konulmasında şüphesiz ki ilk sırasında anlaşılan manadan fazla bir manası vardır.