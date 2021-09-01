Neyi, Nasıl Okuruz?

178.sayı İbadet İtikad SAYILAR
İrfan Mektebi Yorumlar Kapalı

Okumak insani olduğunda çok İslamidir. Zira İslam, insaniyet-i kübradır. Kapağa taşıdığımız konuya katkı sağlaması düşüncesiyle Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili tefsirinden Alak Suresi tefsirinden bazı bölümleri buraya aldık.

Kur’an’ın İlk Emri
Kur’ân’ın herhangi bir kısmı oku­nurken ve hatta herhangi önemli bir işe başlarken diye başlamakta hem her şeyden ön­ce “Rabbinin ismiyle oku” em­­rinin manasının uy­gu­la­ma, hem de Kur’ân naz­mını hiç boz­madan bütün yön­leriyle ko­ru­mak vardır. Bu surelerin bu şekilde Kur’ân’ın (indirilme­si­nin) bitimine doğru buraya konulmasında şüphesiz ki ilk sırasında anlaşılan manadan fazla bir manası vardır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Bediüzzaman Hazretleri ve Kur’an Harfleri

Bediüzzaman Hazretleri ve Kur’an Harfleri

Şifrenizi mi unuttunuz?