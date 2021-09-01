Ne ve Neden Okumalıyız?

Okumayı, boş zamanları değerlendirmek için bir araç olarak görmemeli, yapmamız gereken en önemli işlerin arasına almalıyız. Kur’ân-ı Kerîm ile başlayan ve önem sırasına göre planlanacak okuma listelerimiz her daim olmalıdır. Rastgele okumalar değil, planlı ve bilinçli olarak düzenlenmiş okuma çalışmaları yapmalıyız. Özellikle İslâmî kültürümüzü arttıracak eserleri ihmal etmemeliyiz. Öğrendiğimiz bir iman hakikatini başkalarına anlatabilmek için belirli bir İslamî kültüre ve temel İslamî bilgilere sahip olmamız gerekir. Yoksa dinleyen kişiler üzerinde yeterli tesiri uyandıramayabiliriz. Öğrenmek için, anlatabilmek için ve gerektiğinde yazabilmek için okumak şarttır.