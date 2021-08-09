Zamanı “Değer”li Kılma Adına: Asr-ı Saadet

“Ben” merkezli bir nazarla “zaman” hakkında çeşitli nazariyeler dizildi. Oysa aranan hakikat uzakta değil, çok yakınımızdaydı. Kalbimize ve ruhumuza yaban olan yerlerden devşirilen tarif ve tanımlamalarda değildi. Saadet ile vasıflanmış zaman olan “Asr-ı Saadet”in fikren ve hayalen gezilmesi ve idrak edilmesi kâfi gelecekti.

Zaman için numune-i imtisal, on dört asır önceden başlayıp kesintisiz devam edenin içinde. Daha dün gibi değil, tüm sıcaklığıyla bugünümüzü şekillendirircesine.

Asr-ı saadet