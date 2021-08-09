Şadırvanlar

İslâm dini temizliğe büyük önem vermiş ve bunu başta namaz olmak üzere bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. Namazın Mekke döneminde Miraç gecesi farz kılındığı, Cebrâil’in Peygamber Efendimiz (sav)’e namaz ve abdesti öğreterek birlikte abdest alıp namaz kıldıkları ve söz konusu ayetin nüzulünden önce asla abdestsiz namaz kılınmadığı, siyer âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Namazdan başka, Kur’ân’a dokunmak, Kâ­be’yi tavaf etmek ve tilâvet sec­desi yapmak gibi ibâdet ve ameller için de abdest almak şarttır. Abdest, başlı başına bir ibadet ve maddî temizlik olmasıyla beraber temelde mânevî bir temizlik, arınma vasıtasıdır.