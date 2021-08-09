Osmanlı Devleti’nin Silah Üretim Merkezi: Tophane

177.sayı Kültür ve Medeniyet
Ahmed Said GÜNDÜZ Yorumlar Kapalı

Osmanlı Devleti’nde bir silah ve savaş topu üretim merkezi olan Tophane, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur. Tophane binasının içinde topların döküldüğü döküm ocakları bulunmaktaydı. Topların dökümü için zemine büyük çukurlar açılmıştı. Erimiş malzemenin taşınabilmesi için ise künkler vardı. Ayrıca muhtemel bir yangına karşı su sarnıçları bulunmaktaydı. Toplar döküldüğü sırada ortaya çıkan dev alevler yüzünden çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla içinde bal bulunan fıçılar hazır bulunduruluyordu.

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