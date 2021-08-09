Mutsuz Sorular,Mutlu Cevaplar

177.sayı İnsan
İrfan Mektebi Yorumlar Kapalı

Ne güzel ki soru soran talebeler var. Ne güzel ki cevap veren hocaları var. Hayat da aslında soru ve cevaplarından müteşekkil değil mi? Eskiden usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilirdi hayat ve hayata lazım olan şeyler. Bu notlar elime geçtikçe seviniyorum. Hayatın içerisinden sadece yardım çağrısı ve yardımcı olmak adına sorulan şu sorular ve verilen cevapları gördükçe memnun oluyorum. Tabii derginin genel yayın yönetmeni olarak sizlerle de paylaşıyorum.
Yine isimleri gizli kahramanlarımızın sosyal mecralar üzerinden paylaşımını (yazım ve imla hariç) müdahale etmeden
sizlerle paylaşıyorum.

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