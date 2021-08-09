Muhayyel ve Muhakkak Sarkacında Mutluluk

İnsanlık tarihindeki bilinen kitabi yazınlardan hareketle, bilinmeyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı da hesaba katarak, “Mutluluk nasıldır?” sorusunun cevabının insanlık tarihinin temel arayışlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür. “Mutluluk nasıldır” arayışının kaderi aslında ızdırap ve sancı içeren “İnsan nedir?” sorusuyla bağlanmış.
Dergâhtan – medreseye, akropolün merdivenlerindeki bir filozoftan – kubbe altındaki bir müderrise; insanı, kâinatı ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi çözmeye, anlamaya, tefekkür ve ihata etmeye çalışan her kim varsa doğrudan ya da dolaylı, sarih ya da zımni “insan nedir” arayışına düşmüşse, bu iki kelime dudaklarından dökülmüşse, kelamı kaleme dönüşmüşse, “Mutluluk Nasıldır?” sorusu da beraberinde gelmiş.
İnsanlık tarihindeki bilinen kitabi yazınlardan hareketle, bilinmeyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı da hesaba katarak, “Mutluluk nasıldır?” sorusunun cevabının insanlık tarihinin temel arayışlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür. “Mutluluk nasıldır” arayışının kaderi aslında ızdırap ve sancı içeren “İnsan nedir?” sorusuyla bağlanmış.