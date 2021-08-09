Kronik Kabızlık ve Beslenme

Bu amaçla lif kaynaklarınızı arttırabilirsiniz, ki kabızlığın temel nedeni, genel olarak bireylerin daha önceki beslenme alışkanlıklarında tahılları lif kaynağı olarak kullanmalarından kaynaklanmaktadır.
Yeni beslenme düzenlerinde yeterli lifli yani prebiyotik sebzelere; örnek verecek olursak balkabağı, pırasa, soğan, sarımsak, pancar, tatlı patates ve enginara mutlaka yer vermeleri gerekiyor.
Bu amaçla lif kaynaklarınızı arttırabilirsiniz, ki kabızlığın temel nedeni, genel olarak bireylerin daha önceki beslenme alışkanlıklarında tahılları lif kaynağı olarak kullanmalarından kaynaklanmaktadır.