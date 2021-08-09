Kavram Karmaşasının Gölgesinde; Mutluluk Putu

Acaba, yaşadığı hayat nasıl olursa olsun (mutlu, mutsuz, zengin, fakir, ünlü, ünsüz vs.) kabre imanla girmekten daha mutlu olunabilecek ve Allah’ı (cc) razı etmekten daha huzur verebilecek başka bir hal tasavvur edebileniniz var mı?

Yaşadığımız asrın şahit olduğu savaş türlerinden birisi de kül­türel savaşın alt şubelerinden sayılabilecek linguistik (dilbilimi) ve semantik (anlam bilimi) savaştır. Dünyayı istila etmeye kastetmiş ve kendi kof mefkuresi ile ruhî bir kökeni olan her değer, kültür ve inancı boğmaya niyet etmiş; son kertede insan ile anlam arasında kapanmaz bir uçurum açmak suretiyle insanı yalnız, değersiz ve anlamsız hale getirmeye karar vermiş olan şeytanî paradigma, bu savaşı yaparken görünmeyen silahlar kullanmıştır.