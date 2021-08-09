İzzet Allah’ındır

İzzet kelimesi lügatte bir kimsenin başkaları karşısında bedenî, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve saygın olması, baskı altına alınamaz bir konumda bulunması durumunu da ifade eder ve “acizlik, alçaklık” manasındaki zilletin karşıtı olarak kullanılır. Kur’an’da Allah’a, resulüne ve müminlere mahsus olduğu bildirilen izzet, kesintisiz ve sonsuz olan hakiki bir izzet iken bunların dışında kalanların kendilerinde var olduğunu zannettikleri izzet, dünyevi gösteriş, geçici bir güç ve kibirden ibarettir.