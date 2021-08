Gökkuşağının Sırrı

Gökkuşağı, Allah’ın bir sanat eseridir. Sağanak bir bahar yağmurunun arkasından farklı renklerden oluşan yarım çember diye tarif edilir. Dikkatimizi Allah’ın sanat eserlerine çekmek için vardır. Her şeyde olduğu gibi bu da her şeyiyle Allah’a aittir.

Biliyor musunuz arkadaşlar? Gökkuşağı her zaman için çok dikkatimi çekmiştir. Bazen onu, kayboluncaya kadar dakikalarca izlerim. Renkler arasındaki geçişler, hangi rengin üstte hangilerinin altta olduğu ve daha neler neler… Her şeyiyle bir sanat harikası.