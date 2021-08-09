Ashâb-ı Uhdûd ve Çağdaşları

177.sayı İnsan
Arif Emre Gündüz Yorumlar Kapalı

“(Ki mü’minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun!
O vakit onlar, onun üzerine (ateşin etrâfında) oturmuş kimseler idiler. Ve onlar, mü’minlere yapmakta olduklarını seyredicilerdi!
Ve onlardan (o mü’minlerden) sâdece, Azîz (kudreti daima üstün olan), Hamîd (hamd edilmeye çok lâyık) olan Allah’a îmân ettikleri için, (sâdece bunun için) intikam aldılar.” (Burûc Sûresi, 4-8)

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