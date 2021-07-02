Ayasofya Camii’nde Muhteşem Bir Açılış Merasimi

164. Sayı Kültür ve Medeniyet SAYILAR
Ahmed Hüsrev acar
Ayasofya Camii’nde Muhteşem Bir Açılış Merasimi

3 Nisan 1909’da Ayasofya Camii’nde büyük bir merasim vardı. Muazzam mabed tıklım tıklım doluydu. Adeta secde edecek yer yoktu. İnsanlar birbirlerinin sırtları üzerine secdeye gitmek zorunda kalmıştı. Sevgili Peygamberimizin (sav) veladetinin sene-i devriyesine tevafuk eden ve bayram havasında yapılan bu merasim bütün Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmek amacıyla kurulan İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti’nin açılış töreniydi. O gün talebe-i ulûm, beyaz sarıklarıyla Ayasofya’yı süslerken, hafızlar Kur’an tilavetleri ile Ayasofya’nın kubbesini şenlendiriyordu. O gün Ayasofya Meydanı’nda on binlerce ehl-i iman Allahü Ekber sadalarıyla gök kubbeyi inletiyordu.

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