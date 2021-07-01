Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak 2020 Kurban Bayramı’nda “İyilik Kurbanla Yayılsın” diyerek 34 ülkede 1.619.970 ihtiyaç sahibine ulaşıp, onlara yardımlarınızı ulaştırmıştık. Bu yıl da kurban faaliyetlerimize 31 ülkede devam ediyoruz.Geçtiğimiz yıl, başta memleketimizde olmak üzere Suriye’den Arakan’a, Filistin’den Yemen’e Afrika’dan Uzak Doğu’ya medeniyetimizin gidebildiği her köşesine ulaşarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarınızı teslim ettik. Bu ziyaretlerimizde kurak coğrafyalar gördük, insan hayatını hiçe sayan savaşların ve çatışmaların eşliğinde bayramı bekleyen çocuklar gördük. O beldelere gidip yardımlarınızı ulaştırarak onlara yalnız olmadıklarını hatırlattık.Geçen sene yardımlarınızı ulaştırdığımız bir buçuk milyon ihtiyaç sahibi, bu yardımlarla doymuş, bu yardımlarla gülmüş, bu yardımlarla sizlere dualarını göndermişti. Bu sene de başta Türkiye olmak üzere, Suriye’den Filistin’e Afrika’dan Pasifik’e toplamda 31 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine hızla ve güvenle yardımlarınızı ulaştıracağız. Hedefimiz 2 milyona yakın mazlum ve mağdur kardeşimizin hayatına dokunmak….