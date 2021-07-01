Duvar Çeşmeleri

Kültür ve Medeniyet Tarih
Mustafa Yılmaz
Duvar Çeşmeleri

Temelde su içmek ve temizlik amacı ile inşa edilen çeşmeler, her ne kadar İslâmiyet öncesinde de var olmuş ise de, İslâm’ın temizlik anlayışının sembollerinden biri olarak toplum hayatında yepyeni bir boyut ve önem kazanmıştır. Türkler için de İslâm’ın kabulünden önce suyu kutsal kabul edip gösterdikleri saygı ve ihtiram, İslâmiyet’in kabulünden sonra âdeta bir ibâdet şekline dönüşmüştür. Sebil ve çeşme yapmanın, bunları insanların ve diğer canlıların hizmetine sunmanın, Allah’ın rızasını kazanmak için en önemli hayırların başında geldiğine inanmışlardır. Hz. Peygamber (sav) Efendimizin bir hadisindeki şu tavsiye bu konuda en önemli âmillerden olmuştur:
“En hayırlı sevap, insanlara su vermek (ulaştırmak)’tir.”

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