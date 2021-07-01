Birbirinizle Çekişmeyin

176. Sayı İtikad SAYILAR
İrfan Mektebi
Birbirinizle Çekişmeyin

“Ey Müminler!Hepiniz birlikte Allah’ın ipinesımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin.Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın:Hani siz birbirinize düşmandınız;derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı daO’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz.Ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz,fakat Allah sizi oraya düşmekten kurtardı.Doğru yolu bulasınız diye,Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.”(Âli İmran, 103)“Allah’a ve O’nun Resulüne itaat edin,birbirinizle çekişmeyin,sonra içinize korku düşer vekuvvetiniz elden gider.Bir de sabırlı olun.Çünkü Allah,sabredenlerle beraberdir.”(Enfâl, 46)…

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