Yusuf Sinan Efendi Nâm-ı diğer: “Sümbül Efendi”

“Hangi çiçeğe varıp el attıysam Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldüler, onları dalından koparıp zikir ve tesbih etmesine mâni olmaya gönlüm elvermedi, bu zavallı Sümbül dalından kopmuştu ben de bu çiçeği size getirdim”

Asıl adı Zeyneddin Yusuf Si­nan’ dır (Merzifon 1451-H.856 / İstanbul 1529-H.936). Buluğ çağına kadar Isparta’nın Uluborlu kasabasında eğitim görmüş, oradan İstanbul’a gelmiştir.

Dev­rinin önemli âlimlerinden on altı yıl zâhirî ve fennî ilimler tah­sil eden Yusuf Sinan Efendi tahsiline, Çelebi Halife namıyla meşhur Cemâl-î Halvetî’nin yanında devam etmiştir.