Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

173.sayı Aile ve Çocuk Eğitim SAYILAR
Hilal Ramazan
Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

Teknoloji hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte giderek tüm hayatımız teknolojik aletler üzerinden ilerlemeye başladı. Dersler ekrana taşındı, sevdiklerimizle sosyalleşmeyi ekran üzerinden yapmaya başladık, alışverişe gitmektense tek tıkla istediklerimiz kapımıza kadar gelmeye başladı. Teknolojinin sağladığı faydalara daha nice örnek verebiliriz. Teknolojinin hayatımıza bu kadar girmesine hazır mıydık? Peki, çocuklarımız hazır mıydı? Elimize kontrolsüz bir güç verilmiş oldu ve ne biz ne de çocuklar bu gücü yönetemedik. Getirdiği faydanın yanında kontrollü bir şekilde kullanmadıkça bağımlılığa dönüştü.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Bir Öğretmen Prototipi

Bir Öğretmen Prototipi

Medeniyetimizin Yeniden İhyasında Görev Alacak Yeni Bir Gençlik

Medeniyetimizin Yeniden İhyasında Görev Alacak Yeni Bir Gençlik

Elifbadan Çok Alfabeye Türkler!

Elifbadan Çok Alfabeye Türkler!

Editörden

Editörden
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,
knockoff breitling navitimer world gmt imitation wholesale rolex boutique retail replica Replica rolex gmt submariner replica bvlgari brand Replica rolex imitation watch paypal burberry watches for womens replica replicas hublot best copy replica rolex daytona 116523 replica replika patek philippe swiss watches