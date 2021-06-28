Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

Teknoloji hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte giderek tüm hayatımız teknolojik aletler üzerinden ilerlemeye başladı. Dersler ekrana taşındı, sevdiklerimizle sosyalleşmeyi ekran üzerinden yapmaya başladık, alışverişe gitmektense tek tıkla istediklerimiz kapımıza kadar gelmeye başladı. Teknolojinin sağladığı faydalara daha nice örnek verebiliriz. Teknolojinin hayatımıza bu kadar girmesine hazır mıydık? Peki, çocuklarımız hazır mıydı? Elimize kontrolsüz bir güç verilmiş oldu ve ne biz ne de çocuklar bu gücü yönetemedik. Getirdiği faydanın yanında kontrollü bir şekilde kullanmadıkça bağımlılığa dönüştü.