Siz Müslümanlar Batıya Ne Verebilirsiniz?

Bir açık oturumda spiker, Müslüman misafirine sorar: “Siz Müslümanlar batıya, Avrupa’ya ne verebilirsiniz?” der. Müslüman misafir net bir cevap veremez ve mahcup olur. Evet, gerçekten bu soru gibi daha birçok benzer soru günümüzde cevabını bekleyen sorular arasında. Bununla beraber İslam’ın hızlı bir şekilde yayılması ve Müslümanların maddi olarak da ilerleyişi gayr-i Müslim olanları bu ve benzer soruları sormaya itiyor. İşte biz de bu soruya ve düşünceye cevap niteliğinde özet bir çalışma yapmayı arzu ettik.