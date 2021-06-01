Fütüvvet Kavramı

175. Sayı İnsan SAYILAR
Hifa Özdemir
Fütüvvet Kavramı

Fütüvvet kavramı genç anlamına gelen “feta” kelimesinden gelir. Kur’an-ı Kerim’de geçen “feta” kelimesi yiğit anlamını içeren yüce ahlakı ifade ettiği gibi, normal bir genç manasını da ifade eder. Ancak bu kelime manasından çok fazla manaları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyenin desteğini alarak zenginleşmiştir.
Fütüvvet; mertlik, yiğitlik, deli­kanlılık, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, yumuşak başlılık, düşmana iyilik etmek gibi erdemleri içine alan bir kavramdır. Anadolu’da 13. yüzyıldan sonra ahilik kavramı ile sosyal bir kurum şeklinde tezahür etmiştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

İstemek İnsanın İktizasıdır

İstemek İnsanın İktizasıdır

Cüz’i İradenin Vazifesi ve Kaderle Uyumu

Cüz’i İradenin Vazifesi ve Kaderle Uyumu

Stresten Kurtulmanın Yolu Stres’ten Kurtulmak

Stresten Kurtulmanın Yolu Stres’ten Kurtulmak

İşin Ehli Olmak

İşin Ehli Olmak
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,