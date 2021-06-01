Fütüvvet kavramı genç anlamına gelen “feta” kelimesinden gelir. Kur’an-ı Kerim’de geçen “feta” kelimesi yiğit anlamını içeren yüce ahlakı ifade ettiği gibi, normal bir genç manasını da ifade eder. Ancak bu kelime manasından çok fazla manaları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyenin desteğini alarak zenginleşmiştir.

Fütüvvet; mertlik, yiğitlik, deli­kanlılık, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, yumuşak başlılık, düşmana iyilik etmek gibi erdemleri içine alan bir kavramdır. Anadolu’da 13. yüzyıldan sonra ahilik kavramı ile sosyal bir kurum şeklinde tezahür etmiştir.