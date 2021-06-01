Doğunun İncisi: İshak Paşa Sarayı

Kültür ve Medeniyet
Mustafa Yılmaz
Doğunun İncisi: İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt’ın beş kilometre uzağında, eski şehir merkezinde sarp kayalar üzerine kurulmuş bir kartal yuvası gibi durmaktadır. Fars, Selçuklu ve Osmanlı mimarîsinin özelliklerini birleştiren mimari bir sanat şâheseridir. Özellikle sarayın muâyede (kutlama, bayramlaşma) salonuna girildiğinde Endülüs saraylarındaki atmosfer hissedilir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan sonra, son devirde yapılmış sarayların en ünlüsü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Lâle Devri’ndeki son büyük âbidevî yapısıdır. Sarayın plânında Türk saraylar geleneği hakimdir, duvarları Türk hat sanatının Sülüs, Kûfî yazı örneklerinden âyet ve beyitlerle süslenmiştir.

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