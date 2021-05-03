Süpermen Gerçek Değil!

Güncel siyasi olayları konu­şur­ken, tartışırken çoğunlukla kişi­lerin kendilerini boşuna yor­duk­larını düşünürüm, her ne ka­dar bazen kendimizi alevli tar­­tış­­maların içinde bulu­versek de.

Bu, bazen hükümet meseleleri olduğu gibi bazen de dünya siyasetine dair olabiliyor.

Bir noktada kendimi dışarı çekebilmek için kendi kendime şöyle diyorum: “Bu konuların tartışılarak karara bağlandığı ortamlarda mıyım?” Ya da “İfade ettiğimiz görüşler, ortaya koyduğumuz eleştiriler karar alıcılara ulaşıyor mu?”

Cevap “Hayır!” ise, bizim o dairede vazifemiz yok demektir. Dolayısıyla o mecrada harcadığımız mesai ayetin tabiriyle “hebaen mensura” gidecektir.