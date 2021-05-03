Güncel siyasi olayları konuşurken, tartışırken çoğunlukla kişilerin kendilerini boşuna yorduklarını düşünürüm, her ne kadar bazen kendimizi alevli tartışmaların içinde buluversek de.
Bu, bazen hükümet meseleleri olduğu gibi bazen de dünya siyasetine dair olabiliyor.
Bir noktada kendimi dışarı çekebilmek için kendi kendime şöyle diyorum: “Bu konuların tartışılarak karara bağlandığı ortamlarda mıyım?” Ya da “İfade ettiğimiz görüşler, ortaya koyduğumuz eleştiriler karar alıcılara ulaşıyor mu?”
Cevap “Hayır!” ise, bizim o dairede vazifemiz yok demektir. Dolayısıyla o mecrada harcadığımız mesai ayetin tabiriyle “hebaen mensura” gidecektir.
Süpermen Gerçek Değil!
Güncel siyasi olayları konuşurken, tartışırken çoğunlukla kişilerin kendilerini boşuna yorduklarını düşünürüm, her ne kadar bazen kendimizi alevli tartışmaların içinde buluversek de.