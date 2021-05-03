Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

174. Sayı Risale-i Nur SAYILAR
Zafer ZENGİN
Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)
  1. Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir.
    Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet ediyoruz. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları gibiyiz. Ümmet-i Muhammediye Aleyhissalatü Vesselamı “Darusselam” olan cennete götüren bir Rabbani geminin hizmetkârlarıyız. Vazifemiz kendimizle beraber müminlerin imanını küfrün taarruzlarından muhafaza edip onları sahil-i selamete çıkarmaktır.
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