Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir. Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet ediyoruz. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları gibiyiz. Ümmet-i Muhammediye Aleyhissalatü Vesselamı “Darusselam” olan cennete götüren bir Rabbani geminin hizmetkârlarıyız. Vazifemiz kendimizle beraber müminlerin imanını küfrün taarruzlarından muhafaza edip onları sahil-i selamete çıkarmaktır.
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