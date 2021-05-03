Oruç Tut Sıhhat Bul!

Selamünaleyküm. Ramazan’ı yaşadığımız bu ayda sahur ve iftar için doğru öğünler nasıl olmalıdır, kısaca hatırlayalım istedim. Yazımın sonuna da örnek bir liste ekledim.

Nasıl ki namaz için alınan abdest gün boyu bedeni temiz tutuyorsa, oruç da hem arınma sağlar hem de bedenin fiziksel aktivitesini güçlendirir. On bir ay, gün boyu tüketilenleri sindirmekle görevli olan ağız, mide, karaciğer gibi sindirim organları Ramazan ayı boyunca dinlenirler. Bu sayede onarıma ihtiyacı varsa giderilir. Oruç ile beden yıl boyu biriktirdiği kirlerden ve yağlardan arınır. Oruç ibadeti de diğer ibadetlerde olduğu gibi kulun sağlığı açısından konulmuş bir ibadettir ve bu farziyetteki hikmetleri modern tıp yeni yeni fark etmektedir.