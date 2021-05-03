İstanbul’un Rûhâniyetli Bir Beldesi: Eyüp Sultan

Vakit 622 yılının Eylül ayının sonları, Kutlu Nebî yapılan baskılara daha fazla dayanamayıp Mekke’den Medine’ye hicret etti, Medine’ye vardığında tüm Medîne halkı kendilerini evinde misafir etmek için âdeta birbiriyle yarışıyor, devesinin yu­larını tutup yalvarıyor ve “Ey Allah’ın Resûlü bizim evimize misafir olup, şeref veriniz” di­yor­­lardı. Kimsenin gönlünü kır­­­mak istemeyen Efendimiz (s.a.v.), devesi Kusva’nın serbest bı­­ra­­kıl­­masını, o nerede durursa oraya misafir olacağını beyan et­ti­­ler. Serbest bırakılan Kusva, bir müddet dolaştıktan sonra Hz. Hâlid Bin Zeyd’in evinin önüne çöktü. Bunun üzerine Efen­dimiz (s.a.v.) Mescid-i Ne­be­­vî yapılana kadar burada yedi ay misafir oldular.