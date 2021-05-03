Ey Kardeş!

Bir yangın sararken afakın burcunu her cihetten, bir karınca misali su taşımanın himmeti borç değil midir derya sakinine?

İbrahimvari alevlere atılan kalp­lere, gülistanın baharından bir pencere açmak, baharın varlı­ğını sunmak değil midir kara kış ortasında?

Paslanmış köhne zihniyetlerin, fikirleri dikenli teller altında hapse mahkûm etmesine karşı, terütaze iman esaslarıyla hürriyete ermek hakları değil midir zihinlerin?

Düşündün mü? Maddenin öze inmemiş anlam karmaşasında boğulurken ruhlar, kalbe ve ruha nurlu ve ulvi bir mananın teneffüsü nasıl büyük bir ihtiyaçtır?