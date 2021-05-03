Dersimi Dağlardan Taşlardan Aldım

174. Sayı Eğitim İbadet İnsan SAYILAR
Kürşat İMANLI
Dersimi Dağlardan Taşlardan Aldım

Çok bunalmıştım. Pek ciddi daralmıştım. Hadiseler peş peşe gelmişti. Mart ayının ortalarıydı. Babaannemin tabiriyle “Deli mart ayı idi.” Tıpkı toy bir delikanlının ne yapacağının belli olmaması gibi mart ayının da havasının seyrinin nasıl olacağı belli olmadığından deli mart denilirmiş.
İşte bu deli martın ortalarında köyümün dağlarına doğru adımladım. Dilim Hasbüna’yı okuyordu. Aklım derin düşüncelerdeydi. Kalbim hızlıca çarpıyordu. Hava yağmurluydu. İki dağın eteklerinin birleştiği noktada dere akıyordu. Ben de derenin kenarından yukarı doğru tırmanıyordum.

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