Mucizelerle Dolu Bir Hayat ve Bu Hayatın Bize Mesajları

173.sayı İbadet İtikad SAYILAR
Muhammet Emin Yıldırım
Mucizelerle Dolu Bir Hayat ve Bu Hayatın Bize Mesajları

لَقَدْ جَٓاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزٖيزٌۘ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرٖيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنٖينَ رَؤُ۫فٌ رَحٖيمٌ﴿﴾فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُۘ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ

“Andolsun size kendi içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. (Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe Suresi, 9/128, 129)

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Herkes Sünnet-i Seniyeyi Yaşayabilir

Herkes Sünnet-i Seniyeyi Yaşayabilir

Peygamber Sözünün “Değer”ini Bil(ebil)mek

Peygamber Sözünün “Değer”ini Bil(ebil)mek
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,