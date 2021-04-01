Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in
sembolüdür. Bu hayat dershânesindeki en mühim tahsil;
O Güller Şâhı’nı tanıyabilmek, O Gül’ün mübârek kokusundan ve rûhânî dokusundan nasîb alabilmek,
O Gül’ün yaprağında bir şebnem tânesi olabilmektir…
Bir mü’min, O Güller Gülü karşısında mânevî duyuş, heyecan ve
ürperişlerini derinden hissettiği ve O’nun gönül dokusundan
nasîb almaya başladığında O’nunla aynîleşme ve
O’nun muhabbetinden lezzet alma yolundadır.
Hazret-i Peygamber’i Kalben Tanımak
Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in