Hazret-i Peygamber’i Kalben Tanımak

173.sayı İbadet SAYILAR
osmannuri topbaş
Hazret-i Peygamber’i Kalben Tanımak

Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in
sembolüdür. Bu hayat dershânesindeki en mühim tahsil;
O Güller Şâhı’nı tanıyabilmek, O Gül’ün mübârek kokusundan ve rûhânî dokusundan nasîb alabilmek,
O Gül’ün yaprağında bir şebnem tânesi olabilmektir…
Bir mü’min, O Güller Gülü karşısında mânevî duyuş, heyecan ve
ürperişlerini derinden hissettiği ve O’nun gönül dokusundan
nasîb almaya başladığında O’nunla aynîleşme ve
O’nun muhabbetinden lezzet alma yolundadır.

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