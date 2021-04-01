Hazret-i Peygamber’i Kalben Tanımak

Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in

sembolüdür. Bu hayat dershânesindeki en mühim tahsil;

O Güller Şâhı’nı tanıyabilmek, O Gül’ün mübârek kokusundan ve rûhânî dokusundan nasîb alabilmek,

O Gül’ün yaprağında bir şebnem tânesi olabilmektir…

Bir mü’min, O Güller Gülü karşısında mânevî duyuş, heyecan ve

ürperişlerini derinden hissettiği ve O’nun gönül dokusundan

nasîb almaya başladığında O’nunla aynîleşme ve

O’nun muhabbetinden lezzet alma yolundadır.