RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER? 13

172. Sayı Risale-i Nur SAYILAR
Rıdvan Abud
RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER? 13

Kıvrak zekalı, oldukça derin bir âlim, etkili hatip, Kur’an’ın müfessiri, celalli müellif, cesaretli mücahid, belki mücahidlerin kumandanı, mücadelesinin aşığı, her haliyle hizmet ehli, tecrübeli siyasetçi, ihlasına toz konduracak bir hareketi olmayan, birçok insanın beğendiği ve etkilendiği zat olan Eski Said; geniş dairede hizmet metodunun uygun olmadığını, meyve vermediğini farkedince hemen yeni bir arayış içine girdi. Yapılan bu büyük mücahedenin insanın maneviyatının bina ve inşasında çok etkisi olmadığını anlayınca suçu kendi nefsinde aradı. Yediği şefkat tokatlarını, Rabbani bir ikab olduğunu söyledi.

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