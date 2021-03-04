Bediüzzaman Hazretleri’nin Şiir Telakkisi

172. Sayı Risale-i Nur SAYILAR
Mustafa YANKIN
Bediüzzaman Hazretleri’nin Şiir Telakkisi

Edebiyat geleneğimizde şairler, sanatla ve şiirle ilgili görüşlerini genellikle eserlerinin önsözünde dile getirmişlerdir. Tanzimattan sonra gazete ve dergilerin yayın hayatımıza girmesiyle bu meyandaki görüşlerin dile getirilmesi daha çok mecmualar aracılığıyla olmuştur.
Eski edebiyatımızda, şiir ve sanata dair görüşlerinin yer aldığı yazılar maalesef çok fazla değildir. Çünkü eski edebiyatımızda şiirin disiplini bellidir. Nazım şekillerinin kuralları kesin ve net olduğu için şair, bu kurallara göre şiir yazmak durumundadır.

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