Badem Sütü

171. Sayı Sağlık SAYILAR
Dyt. Edibe Bekin
Badem Sütü

Günümüzde piyasadan satın alabileceğiniz üç çeşit süt bulunmaktadır. Bunlar UHT süt, pastörize süt ve çiğ süt olmak üzere üç çeşittir. UHT süt olarak adlandırdığımız süt, üreticiden toplanan sütlerin fabrika ortamında çok yüksek sıcaklıkta çok kısa süre tutulup soğutulmasıyla elde edilen sütlerdir. Bu sütlerin içinde mikroorganizma bulunmamaktadır. Pastörize sütler ise fabrikaya getirilen bu sütlerin normal sıcaklıklarda kaynatılıp santirifüj makinasında kaymak tutmasını önleyerek şişelenip piyasaya sunulan sütlerdir. Çiğ sütler ise pişirilmeden satışa sunulan sütlerdir.

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