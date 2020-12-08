Toplumsal Gelişmede Gençlerin Rolü

169. Sayı Eğitim
Ali Hüsrev Yağız
Toplumsal Gelişmede Gençlerin Rolü

Toplumsal gelişmede gençlerin sağlam bir imana sahip olmaları çok önemlidir. Farzları işleyen ve günahlardan çekinen bir gençliğin meydana getirdiği bir toplum sağlam temellere oturmuştur.

Gençlik, buluğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında sorumluluk alma dönemidir.
İnsanlık âleminin üçte birisini gençler teşkil eder. Toplum hayatının oluşumunun en kuvvetli sebebi de gençlerdir, delikanlılardır. Toplum hayatının gelişimi ve geleceğin inşası, gençlerin maddi ve manevi olarak olgunlaşması ile mümkündür.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Gençlik Nereye Gidiyor?

Gençlik Nereye Gidiyor?

Gençlerin Rol Model ve İdeal Problemi

Gençlerin Rol Model ve İdeal Problemi

Evlat! Allah’ın istediğini iste, zarar etmezsin

Evlat! Allah’ın istediğini iste, zarar etmezsin
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,