Toplumsal Gelişmede Gençlerin Rolü

Toplumsal gelişmede gençlerin sağlam bir imana sahip olmaları çok önemlidir. Farzları işleyen ve günahlardan çekinen bir gençliğin meydana getirdiği bir toplum sağlam temellere oturmuştur.

Gençlik, buluğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında sorumluluk alma dönemidir.

İnsanlık âleminin üçte birisini gençler teşkil eder. Toplum hayatının oluşumunun en kuvvetli sebebi de gençlerdir, delikanlılardır. Toplum hayatının gelişimi ve geleceğin inşası, gençlerin maddi ve manevi olarak olgunlaşması ile mümkündür.