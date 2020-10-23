Hurma, Kur’ân-ı Kerim’de sık zikredilen meyvelerden biridir. Son 40 yılda dünya nüfusu 2 kat artmış, hurma üretimi ise 3 kat artmıştır. Üretilen hurmanın çoğunluğu İslam ülkelerinde tüketilmektedir. Batı toplumları bu mübarek meyveyi henüz yeteri kadar tanımamıştır. Yabancı dilde yayın yapan tıp dergilerinde hurma ile ilgili yazılar da genelde Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazılardan bir kısmında hurmanın içeriği ile ilgili önemli bilgiler mevcut olup insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilişkili yeterli çalışma yoktur.