hurma

Genel
İrfan Mektebi

Hurma, Kur’ân-ı Kerim’de sık zikredilen meyvelerden biridir. Son 40 yılda dünya nüfusu 2 kat artmış, hurma üretimi ise 3 kat artmıştır. Üretilen hurmanın çoğunluğu İslam ülkelerinde tüketilmektedir. Batı toplumları bu mübarek meyveyi henüz yeteri kadar tanımamıştır. Yabancı dilde yayın yapan tıp dergilerinde hurma ile ilgili yazılar da genelde Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazılardan bir kısmında hurmanın içeriği ile ilgili önemli bilgiler mevcut olup insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilişkili yeterli çalışma yoktur.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Allah Neden Kadın Peygamber Göndermemiştir?

Allah Neden Kadın Peygamber Göndermemiştir?

İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM

İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,