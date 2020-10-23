Ah! Meher! Dememek İçin Değer!

İnsanoğlunun sayılı ömür dakikaları var. Hepimiz doğumdan ölüme doğru hızla akıyoruz. Tıp tahsilinde eski hocalar sorarlardı: daha yeni doğan bir bebek doğuma mı yakındır? Yoksa ölüme mi? Acemiler hemen doğuma derler! Ama işin aslı öyle değildir sevgili dostlar! Bir çocuk yeni de doğsa, aldığı nefes, ilk nefesi de olsa, ölüme daha yakındır. Çünkü geriye dönmek imkânsızdır, hayatı geriye sarmak, geçmişi tekrar yaşamak mümkün değildir. Yer çekimi kuvveti gibi kabrin, ölümün bizleri ahirete doğru çeken bir kuvveti var. Nasıl yer çekimi kuvveti bir hakikatse ölüm de, dünyadan ayrılık da o kadar keskin ve kesin bir hakikattir.