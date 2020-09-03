LOKMAN HEKİMDEN NASİHATLER (2021 Deneme)

Duyurular
İrfan Mektebi

Allah’a ortak koşma

Ey oğul! Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.

Allah her yaptığını ortaya çıkarır

Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir, O her şeyden hakkıyla haberdardır.

Namazını dosdoğru kıl

Oğlum, namazını dosdoğru kıl. İyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır. Başına gelene sabret. Şüphesiz ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir.

Yazının devamı üyelere özeldir. Üye olunuz veya giriş yapınız.

ONLINE ABONELİK İÇİN TIKLAYINIZ. veya GİRİŞ YAPINIZ.
Fiziki Dergiyi Satın Almak İçin Tıklayınız.

Online Üyelik Sistemi Hakkında:


Benzer Yazılar

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,