Antibiyotik Kullanalım mı?

Akşemsettin Hazretleri günümüzden yaklaşık 600 yıl önce yazdığı Maddetü’l-Hayat isimli kitabında hastalıkların kaynağı olan mikroplardan “Bütün hastalıkların çeşitli tipleri, bitki ve hayvanlarda olduğu gibi tohumları ve asılları vardır” şeklinde bahsetmektedir. Antibiyotikler, günümüzde hastalıkların ve ölümlerin çoğundan sorumlu olan mikropları öldüren veya çoğalmalarını önleyen ilaçlardır.

İlk antibiyotik olan penisilin, Alexander Fleming tarafından 1828 yılında bulunmuş.[1] Bilimsel araştırmaları için bakteri üreten Fleming, bir tatil dönüşü bakteri ürettiği alanlardan birinde küf olduğunu ve bu küfün etrafındaki bakterilerin öldüğünü gözlemlemiştir. Sonraki 10 yıllık süreçte penisilinin etkileri anlaşılmış ve üretimi hız kazanmıştır. Penisilin, öncelikle Amerikan ordusu tarafından askeri hastanelerde, mikrop kapmış savaş yaraları için kullanmış, ölümü beklenen pek çok hastanın iyileştiği görülmüştür. Takip eden yıllarda gerek ticari kaygılarla, gerekse gelişen teknoloji ile yeni antibiyotikler bulunmuş ve pek çok enfeksiyon hastalığı için şifa olmuştur. Halen menenjit, böbrek iltihabı, zatürre gibi ölümcül seyreden enfeksiyon hastalıkların tedavisinde şifaya vesile olmaktadır.

Akşemsettin Hazretlerinden günümüze kadar antibiyotikler alanında bilgimiz artarken, bakteriler alanında da bilgimiz arttı.

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