Vahiy ve Felsefe (Editör Mayıs 2018)

VAHİY VE FELSEFE

İnsanın serüveni Âdem (as) ile başladı. O günden bu yana insanlığın -Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle- “bir vechini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer vechini felsefe tutmuş geliyor”. Yani insan ya vahye yani kitap ve peygambere kulak verip hayatını ona göre tanzim edecek ya da enesine tabi olup nefsin, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların sözlerine kulak verecektir.

Nitekim öyle de olmuştur. İlk insan, ilk peygamber Âdem (as)’ın çocukları olan Habil ve Kabil’in de imtihanı bu yönde seyretmiştir. Habil Allah’ın emri gereğince hareket ederken, Kabil nefsine uyup kardeşini katletmiştir. İnsanları vahyin dışında tutacağını Allah’a karşı söyleme cüretinde bulunan şeytanın da kaybı, yine tuttuğu felsefeden kaynaklanmıştır. Emr-i İlahiye değil de enaniyetine itimat etmiş ve kaybetmiştir.

Tarih boyunca bütün mücadelelerin temelinde bu iki husus vardır: vahiy ve felsefe. Günümüzde de aynen devam etmektedir. Ki kıyamete kadar da devam edecektir.

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