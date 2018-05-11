Tesettür Sorunu Bitti (mi?)

Tesettür konusu, Peygamberimiz (sav) döneminden Osmanlı’nın sonlarına kadar Müslüman toplumların bütünüyle benimseyip, uyguladığı ve bu konuda hiçbir zaman problem yaşamadığı bir meseledir. Fakat batının tesiri altına girdiğimiz 19. yüzyıl sonlarından itibaren pek çok tartışmalara sebep olmuştur. Bilhassa Cumhuriyet döneminde ve başörtülü kızların tesettürlü olarak üniversitelerde okumak istemesinden sonra bu konu, bütün Türkiye’yi meşgul eden en önemli toplumsal meselelerden biri oldu. Konuyla ilgili makaleler, kitaplar yazıldı; konferanslar, televizyon programları yapıldı. “Başörtüsü sorunu” uzun zaman Türkiye gündemini meşgul etti.

Nihayet devletin 2007 yılında üniversitede okuyan kızların başlarını kapatarak okumaları için gerekli kanuni düzenlemeleri yapmasıyla problem çözüldü. Arkasından 2013 yılında da kamu personeli olan bayanlara başörtüsü serbestliği getirildi.

Böylece başörtüsü sorunu bitti.

Aslında “başörtüsü sorunu bitti” diyorsak da bitmedi.

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