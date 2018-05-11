Tebliğin 5 Esası

Her hususta olduğu gibi İslâmiyet’i anlatırken ve İslâmî meseleleri izah ederken de usul ve tarz önemlidir. Usulde veya günümüzün ifadesiyle metotta yapılacak yanlışlar, ‘kaş yapalım derken göz çıkarmamıza’ sebep olabilir. Bu açıdan, İslâm’ı anlatırken metodumuzu iyi seçmemiz gerekmektedir.

İletişim ve haberleşme imkânlarının gösterdiği olağanüstü gelişmelerle birlikte spekülasyon ve kara propagandanın zirve yaptığı böyle bir dönemde, tebliğ, irşad ve İslâm’ı anlatma metotlarında yapılan yanlışlar tüm Müslümanları etkilemekte ve bu hayırlı işler zarar görmektedir. Bazen safderunlukla bazen de umursamazlıkla yapılan metot hatalarıyla, İslâm düşmanlarının ellerine koz verilmektedir. Ellerine geçen böyle fırsatları iyi kullanan İslâm düşmanları; ‘bunların dini işte böyle başka bir iş ile ilgilenmez, bu din mi dertlere çare olacak’ gibi ifadelerle zihinleri bulandırmakta, çoklarının akıllarına şüphe ve zaten zayıf olan imanlarına zarar vermektedirler.

Bu sebeple İslâm dini açısından hiç kimsenin ‘ben doğru bildiğimi istediğim her yerde, istediğim gibi söylerim’ deme lüksü ve salahiyeti yoktur.

YAZININ TAMAMI 2018 MAYIS SAYIMIZDA

Satın almak için lütfen tıklayınız.