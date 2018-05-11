Said Nursi ve İngilizler

1868, 1880, 1886, 1892’de toplam on yıl süreyle başbakanlık yapan William Gladstone İslam ve Türk düşmanlığı açısından İngiltere ve İslam tarihinde ön plana çıktı. Haçlı ruhuyla hareket eden bu adam, “Avrupa’dan Türkleri sürüp çıkarmanın, hilal yerine salibi dikmenin bir Hristiyanlık kutsal görevi olduğunu” ileri sürdü. Osmanlı yanlısı ve Rus karşıtı olan Palmerston, Salisbury, Disraeli gibi devlet adamlarının devri William Gladstone’nin ön plana çıkmasıyla kapandı.[1]

1880’de Başbakan Gladstone, “Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu’da yok etmeliyiz” diyordu.

William Gladstone 1882 Avam kamarasında ise; “Bu Kur’an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ya bu Kuran’ı onların elinden almalıyız yahut Müslümanları Kuran’dan soğutmalıyız” ifadelerini kullanmış; “Bu lanet[2] kitabın takipçileri oldukça Avrupa’ya barış gelmeyecektir”[3] demiştir. 1898’da Van’da Tahir Paşa Konağında bu haberi okuyan Said Nursi Hazretleri, “Kuran’ın Sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim”[4] diyerek kuvvetli bir niyet ortaya koydu.

yüzyılın son çeyreğine girerken;

– 1871’de Almanya’nın siyasi birliğini sağlayıp İngiltere’ye rakip olması,

– 1882’de Mısır’ın İngilizlerce işgal edilmesi,

– II. Abdülhamid’in Almanya’ya yakın bir siyaset izlemesi,

– İngiliz Başbakanı William Gladstone’nin İslam karşıtı politikası

İngilizleri, Osmanlı Devletinden uzaklaştırıp Rusya’ya yakınlaştırdı.

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