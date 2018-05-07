Üstad Bediüzzaman (ra) Hatasız mıdır? (Nurdan Ölçüler Mayıs 2018)

Nur talebelerinin; Bediüzzaman Hazretlerine karşı duymuş olduğu derin sevgi ve bağlılık, bazı insanlar tarafından sürekli tenkit konusu edilegelmiştir. Kimileri bu muhabbetin aşırıya kaçtığını, hızını alamayan bazıları da onu hatasız kabul edip peygamber derecesine yüceltmekle itham etmeye kadar vardırdılar işi. Üstadı kıskananlar, ona karşı düşmanca duygular taşıyanlar, onu kendine rakip görenler ve daha niceleri bu tarzda eleştirileri dile getirmişler, getirmektedirler. Bu yazımızda sözkonusu eleştirilere bir nebze cevap vermeye çalışacağız.

Öncelikle sevgili üstadımızın, şahsına karşı yapılan medh ü senayı hiçbir zaman kabul etmediğini Risale-i Nur külliyatını dikkatle okuyanlar bilirler. Hatta kendisi, “Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hakka çok şükür, beni kendime beğendirmemiş”[1] diyerek talebelerini ifrat-ı muhabbetten korumuş, buna asla izin vermemiştir. Kaldı ki İslam alimlerinin, fazilet sahibi büyüklerin meşru dairede sevilmesi ve onlara sadakatle hizmet edilmesi, dinimizce de makbul görülmüştür.

Üstad Hazretleri yaptığı hizmetlerle,

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