Dünya’nın İç/Üç Yüzü

Dünyanın iç yüzünü anlamanın sırrı şu üç yüzünü iyice kavramaktan geçer. Birincisi ahirete, ikincisi Allah’ın isimlerine, üçüncüsü ise fena ve fani olan dünyanın kendine bakan yüzüdür. Düşünen bir varlık ve fiillerinin hesabı sorulacak bir mahluk olması hasebiyle insanın, eşyaya ne anlam verdiği, hadiselere nasıl bir mana yüklediği, kendisine hangi nazarla baktığı son derece önemlidir. Çünkü insan dünyaya verdiği anlam ve manaya göre yaşar.

Dünayanın ahirete bakan birinci yüzü ahiretin tarlası hükmündedir. Dünyada salih amel eken, ahirette cennet meyvesi toplar. İnkar eken, zakkum biçer. Küfür yetiştiren, zehir içer. Fenalık besleyen, cehennemdeki azabının şiddetini büyütür.

Dünyanın Allah’ın isimlerine bakan yüzü, bir sergidir. Zinetli bir saraydır. Herbir varlığın

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