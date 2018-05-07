Çevremizdeki Elektromanyetik Dalgalar ve Sağlık Üzerine Etkileri

Teknolojinin kullanılması insan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkileri olmuştur. Günlük hayatı kolaylaştırmanın yanında, hastalıkların teşhis ve tedavisini de kolaylaştırmıştır. Bunun yanında oluşan yeni atık ürünler, radyasyon ve elektromanyetik dalgalar gibi yeni problemler ortaya çıkmış ve yeni hastalıklar, sağlık sorunları tanımlanmaya başlamıştır.

Artan internet kullanımı ile beraber kablosuz ağların da kullanımı artmıştır. Teknoloji ile beraber analog kablosuz ağların yerini dijital kablosuz ağlar almıştır. Wireless teknolojisindeki ilerleme ile telefon, kulaklık, klavye ve tablet gibi pek çok alet artık wireless ile birbirine bağlanmaktadır. Toplumda kablosuz ağların zararlarına dair ciddi önyargılar mevcuttur. Yapılan bilimsel çalışmalar wireless ağlarından kaynaklanan sağlık problemi tespit etmemiştir.

Cep telefonlarının kullanımının arttığı,

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