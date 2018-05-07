Allah’ın (cc) rahmet ve gazabından fazla tahassüs hatadır (Lemaat Tahlilleri Mayıs 2018)

Varlıklara Allah’ın (cc) rahmetinden, O’nun (cc) yaptığı ihsandan, verdiği nimetlerden, ettiği ikramlardan ve hayırlarından fazla rahmet edilmez. Çünkü إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا “Şübhesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez”[1] ayetinin ifade ettiği gibi Allah (cc) kullarına zulmetmez. O, Rahman ve Rahim’dir. لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ “Allah (cc) rahmet (etmey)i kendi üzerine yazmıştır.”[2]

Cenab-ı Hakk’ın rahmeti açık, kuvvetli, cazip, sevimli, yardımcı ve güneşten daha parlak bir hakikattir. Bu rahmet, kâinatın şehadetiyle sabittir. Allah’ın (cc) rahmeti, her şeyi içine alan ve her şeyi kuşatan genişliktedir. Nimet ve ihsanı barındırmaktadır. En kıymetli bir hediyedir. Şu görünen rahmetin üstünde bir rahmeti tasavvur etmek ise mümkün değildir.

Kâinatı

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