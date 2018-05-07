Aile Hayatı İnandığı Gibi Yaşayınca Güzel

İnandığı gibi yaşamayan insanların özellikle de ailelerin sayısındaki artış günümüzdeki en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu aileler, içinde bulundukları durumdan pek memnun olmasalar da yine de öyle bir hayatı yaşıyorlar. Maalesef bu hayat tarzı onları az zaman sonra yaşadıkları gibi inanma tehlikesine doğru sürüklüyor. Çünkü insan iç dünyasında çatışma, gerginlik istemez, iç dünyasındaki dalgalanmalardan, pek hoşlanmaz, sakinlik ister. Oysa inandığı gibi yaşamamak insanı önce iç huzursuzluğa sonra da kalb, akıl, ruh üçlüsünün nefis, his ve hevesle çatışmasına doğru götürüyor. Çoğu insanlarda bu iç gerginliği yaşamamak için ortama uyarak, kolay olan yolu tercih ediyorlar.

Hâlbuki doğru olan, Müslümanın yaşadığı hayatı, sahip olduğu inanç ve değerlerle ölçüp sorgulamasıdır. İslam’ın ölçüleriyle yaşadığı hayatın sonuçlarını muhakeme etmesidir.

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