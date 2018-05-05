Yaşlı ve Hastanın Bakımı

Yaşlılara bakmak büyük sevap olmakla beraber, o yaşlıların ve özellikle anne-babanın ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefâkârâne hizmet etmek, hem bu dünyadaki saadete, hem ahiret saadetine vesiledir. İhtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına değil, ehl-i iman aradaki iman bağı münasebetiyle birbirine hastalık, düşkünlük zamanında yardımcı olmak, İslamiyet’in üzerimize yüklediği bir vazifedir.

Güvenli çevre sağlanması

Yaşlının bakımında öncelikle yaşanılan ortam yaşlının fonksiyon ve işlev kayıplarına uygun olarak düzenlenmelidir. Yaşlının sık kullandığı eşyalar ulaşabileceği yere konulmalıdır. Pencereler kolay açılabilmeli ve düşmeleri önlemek için mümkünse yukarıdan açılır şekilde olmalıdır. Yaşlılar ani ısı değişimlerinden hızlı etkilenmektedir. Ortam sıcaklığı mümkün olduğunca istikrarlı olmalı ve normal yetişkinler için olandan 2-3 derece daha sıcak olmalıdır.

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